قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله و طوباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين بينهم أسيرين محررين من محافظتي رام الله وطوباس.



ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أنور الحمود من وادي الفارعة جنوب طوباس، وناصر محمد أبو محسن من قرية تياسير شرقا، بعد أن داهمت منزلهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الأسير المحرر عبد فاروق بعيرات، بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت بمحتوياته في بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله.