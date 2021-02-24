بلومبيرغ: الإمارات تصدر إلى ألمانيا أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية للأنباء أن دولة الإمارات ستصدر إلى ألمانيا أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع، لصالح شركة ”رينميتال“ (Rheinmetall) الأمنية الألمانية، بحسب ما أعلن على هامش فعاليات معرض ”أيدكس 2021“ الدفاعي في أبوظبي.



وصممت وحدة ”هالكون“، التابعة لمجموعة ”إيدج“ المملوكة للإمارات، نظام صواريخ ”سكاي نايت“ (SkyKnight) لتوفير إشارات الإنذار المبكر والتهديدات المضادة من الطائرات والمركبات الجوية من دون طيار والصواريخ.

وبحسب الوكالة، يأتي ذلك في إطار توسع الإمارات في إنتاج وتصدير التكنولوجيا العسكرية، حيث سيكون ذلك النظام الصاروخي جزءا من نظام الدفاع ”سكاي نكس“ (Skynex) التابع لشركة ”رينميتال“ الألمانية.

وتفيد الوكالة الأمريكية بأن الإمارات تعهدت بتوطين الصناعات والصادرات العسكرية، سعياً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات الدفاع.

وكان ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“ قد أشار، سابقاً، إلى أن شركة ”إيدج“ المملوكة لأبوظبي استحوذت العام الماضي على 1.3٪ من مبيعات الأسلحة العالمية، واحتلت المرتبة 22 من بين 25 شركة كبرى في العالم.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة ”إيدج“، المتخصصة في التقنيات المستقلة والصواريخ الذكية والحرب الإلكترونية، قوله إنه يتوقع نمو المبيعات بنسبة تصل إلى 15٪ في عام 2021، لتتخطى عتبة 5 مليارات دولار حققتها العام الماضي