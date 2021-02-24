شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على معاقبة مسؤوليها.. فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أن بلاده قررت اليوم (الأربعاء)، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلانتي إلى كراكاس، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

وقال الوزير للصحفيين في كراكاس: «بقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي... إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه. وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية».