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ردا على معاقبة مسؤوليها.. فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

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جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أن بلاده قررت اليوم (الأربعاء)، طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إيزابيل بريلانتي إلى كراكاس، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.

وقال الوزير للصحفيين في كراكاس: «بقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي... إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه. وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية».


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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