الحوثي يتعمد تصفية مشايخ ووجهاء اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على تنفيذ حملة تصفية وإعدامات واغتيالات بحق عدد من قياداتها والمشايخ والوجهاء والشخصيات القبلية التي ساندتها إبان الانقلاب والسيطرة على صنعاء والمحافظات الأخرى، بعد أن استخدمتهم جسرا للوصول إلى سدة الحكم في اليمن.

واقتحمت عناصر الانقلابيين منزل القيادي الكبير في جماعتها وتاجر السلاح المعروف فارس مناع بالعاصمة صنعاء، بعد حملة الاغتيالات التي تشنها الجماعة على العديد من قياداتها السابقين وفقا لموقع المشهد اليمني.

وأقدم مسلحون مجهولون أمس الأول على تصفية الشيخ القبلي مهلهل ضبعان وسط العاصمة، بعد 48 ساعة من تصفية الشيخ القبلي علي أبو نشطان، كما صفت الشيخ القبلي مصالح الوروري وعددا من أقاربه في مسقط رأسه بمحافظة عمران، وطالبت قبائل أرحب بالقبض على القتلة.

وفيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة أمس، نزوح أكثر من 8 آلاف شخص خلال الأسبوعين الماضيين من مأرب، وجهت 44 منظمة حقوقية يمنية خطابا عاجلا إلى مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لحثهم على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب.

وقالت المنظمات في خطابها، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما كبيرا على مدينة مأرب، وصعدت من هجماتها العشوائية دون أي احترام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على قصف تجمعات السكان المدنيين.

وعبرت عن خشيتها من كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، إضافة إلى تضرر نحو مليوني نازح، فروا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكانا آمنا نسبيا.

وأشارت إلى أن الهجوم على مأرب يبعد فرص التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و50% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تراجعت على نحو كبير خلال العامين الماضيين.

إلى ذلك عد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، توجه ما يسمى «محكمة الاستئناف» الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحافيين المختطفين في معتقلاتها منذ 6 أعوام في الـ7 من مارس المقبل».

وقال في سلسلة تغريدات،على تويتر إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية التي اختطفت الصحفيين من منازلهم وأخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة 6 أعوام وأخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار أوامر بإعدامهم، رفضت مبادلتهم بأسرى من مقاتليها الذين وقعوا في قبضة الجيش في جبهات القتال».

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