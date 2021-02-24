شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة منذ عقود.. سفينة حربية أمريكية ترسو في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم- ”الخليج 365”:

وصلت سفينة نقل سريع تابعة لقيادة النقل البحري الأمريكي العسكري «يو-س-إن-إس كارسون سيتي» إلى ميناء بورتسودان. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان صحفي الأربعاء، إن زيارة السفينة البحرية الأمريكية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية. وقال النقيب كابتن فرانك أوكاتا، قائد القوات البحرية، قيادة النقل البحري في أوروبا وإفريقيا وقائد الفرقة 63: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأمريكية في إفريقيا للتواصل المدني -العسكري، السفير أندرو يونج، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير/ كانون الثاني من هذا العام لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين.