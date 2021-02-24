شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزز حدوده بقوات خاصة و«رد سريع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان - ”الخليج 365”:

عززت القوات المسلحة الأردنية وحدات حرس الحدود على الواجهتين الشمالية والشرقية بقوات خاصة وقوة رد فعل سريع وبإسناد طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة للتعامل مع جميع أشكال التسلل والتهريب ومواجهة التهديدات والتحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة والإقليم.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي خلال تفقده، الأربعاء، واجهة كتيبة الحسين الآلية الثانية «أم الشهداء» في المنطقة العسكرية الشرقية أن الجيش سيقف بالمرصاد أمام من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني.

واستمع الحنيطي لإيجاز قدمه قائد المنطقة حول المهام والواجبات المنوطة خاصة في ظل الجهود المبذولة لمنع عمليات التسلل والتهريب كافة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، وأكد استمرار القوات المسلحة في بذل أقصى الجهود لحماية الأردن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره.

إلى ذلك، شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تمرين تعبوي نفذته إحدى سرايا كتيبة الأمير الحسين الآلية/ 1 الملكية «أم الجيش» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى والتي التحق للخدمة فيها مؤخراً كقائد فصيل مشاة آلي.

ويأتي هذا التمرين الذي حضره عدد من ضباط القوات المسلحة ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لدى منتسبيه.