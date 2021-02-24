شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو ـ وام

سجلت روسيا، الأربعاء، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد منذ 8 أكتوبر الماضي، بواقع 11749 إصابة مقارنة، بيوم الثلاثاء، 11823 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا أربعة ملايين و200 ألف و902 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضاً بتسجيلها 383 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 417 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 84430 حالة وفاة، وتماثل 12218 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و751 ألفاً و562 شخصاً، مع بقاء 364 ألفاً و910 حالات نشطة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعاً تدريجياً في وتيرة تفشي «كورونا»، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح «سبوتنيك-في».