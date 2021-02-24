شكرا لقرائتكم خبر عن خمس وفيات و1391 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-وام

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 5 وفيات، و1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1038 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 93 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 شخصاً على أجهزة التنفس الصناعي.