شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيلا: عجمان أصبح خطيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قال الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس إن فريقه يستهدف الحصول على ثلاث نقاط ستكون مهمة في المباراة يوم الجمعة أمام ضيفه فريق عجمان ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي.

وأشار إلى أن الفريق البرتقالي تغير كثيراً في الفترة الأخيرة، وأصبح يشكل الخطورة حتى في المباريات التي لا يكسب نتيجتها، مثلما كان أمام النصر، لذلك ستكون المباراة مهمة ومختلفة عن مباراة الذهاب.

ولفت إلى أن «السماوي» يعيش ضغوطاً كبيرة بسبب ضغط المباريات، بالإضافة إلى أن الفريق أكمل المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة بتسعة لاعبين، الأمر الذي جعل بقية اللاعبين يبذلون جهداً بدنياً عالياً،مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على القتال لأنهم يلعبون بروح الفريق الواحد، وقادرون على التعويض في المباريات المقبلة.

وطالب المدرب الروماني بنسيان المباراة السابقة في كأس رئيس الدولة،مبيناً أنها ذهبت مع التاريخ الذي لن يذكر شيئاً عنها سوى تأهل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية،وقال: «علينا ألا نشحن أنفسنا بالطاقة السلبية، نريد أن نركز في القادم من المباريات».

واعتبر إيسيلا أن نادي بني ياس مثل بيته ولاعبي بني ياس مثل أبنائه، فيجد نفسه يدافع عنهم لذلك تعرض لأول مرة في مسيرته التدريبية للطرد مرتين بالبطاقة الحمراء، وقال يجب عليّ ألا أتعرض إلى مثل هذا الأمر مجدداً حتى لا أكون مثلاً سيئاً.