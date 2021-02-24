إيران والسلاح النووي.. وزير الدفاع الإسرائيلي يلوّح بتدخل الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني جانتس، أن الجيش "يستعد لوضع قد نضطر فيه إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي."

وقال بيني جانتس، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن هذه "ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها، علينا العمل معا مع شركائنا".

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت إسرائيل إيران بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، في بيان له، إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أشكنازي أن "خطوات إيران المتطرفة تتطلب ردّاً دولياً فورياً"، معتبراً أن "مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون."

وأمس الثلاثاء، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بالمتطرف والعدواني، بامتلاك الأسلحة النووية.

وتأتي تلك المواقف الإسرائيلية، مع دخول تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية حيز التنفيذ أمس. وأكدت الوكالة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بكثير من المسموح به.

وكشفت الوكالة، في تقرير لها، أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوجراماً منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.

وأكدت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.