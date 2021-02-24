شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع موسع لجميع قيادات حزب الوفد السبت المقبل لمناقشة القرارات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، اجتماعًا مشتركًا يوم السبت المقبل في تمام الثانية ظهرًا، يضم رئيس حزب الوفد، والهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات، ومساعدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالى:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذى منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.