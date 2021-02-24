شكرا لقرائتكم خبر عن قانون مكافحة المخدرات.. الإعدام لمن يدفع الآخرين بالإكراه إلى تعاطى الكوكايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص قانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها، في المادة رقم 34 مكرر، على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).

ويحظر القانون على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

وتنص المادة رقم 6، من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

ووفقا للقانون، لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله، وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.