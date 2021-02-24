نظري وعملي.. ننشر خريطة حضور طلاب الجامعات الخاصة والأهلية بالترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الجيزة الجديدة.

وشدد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أونلاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

كما وجه بأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

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