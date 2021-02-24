"جارديان": وفاة نحو 6500 عامل أجنبي في قطر منذ فوزها باستضافة مونديال 2022



محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (ا ف ب)

لقي أكثر من 6500 عامل أجنبي في قطر حتفهم في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2020، وفق ما أفادت صحيفة ذي غارديان البريطانية. وترجح منظمات حقوقية تعنى بحقوق العمال في الخليج أن العديد من هؤلاء توفوا خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022.

كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية يوم 23 فبراير 2021 أن أكثر من 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلادش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر في الفترة الممتدة بين 2011 و2020 منذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة مستندة إلى مصادر حكومية أن 12 عاملاً من البلدان المذكورة يلقون حتفهم أسبوعيا منذ ليلة الإعلان عن فوز قطر باستضافة كأس العالم في ديسمبر 2010.

ورجحت منظمات حقوقية تعنى بحقوق العمال في الخليج أن العديد من هؤلاء العمال لقوا حتفهم خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم.

وتعددت أسباب الوفاة وفق الصحيفة، فهي تتراوح بين السقوط من ارتفاع أو الاختناق بسبب الشنق إضافة إلى أسباب أخرى متعددة.

من جانبها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مرارا الحكومة القطرية بالتباطؤ في هذه القضية الحرجة والملحة في تجاهل واضح لحياة العمال، وفق قولها.

ويذكر أنه في عام 2017 نشرت وكالة "إمباكت" الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة (وكالة استشارات بريطانية)، تقريرًا حول ظروف عمال ورش بناء الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر، خلص إلى أن العمال يعانون ظروفا قاسية كالعمل لمدة 18 ساعة يوميًا وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة أشهر.

وسبق لمنظمات حقوقية أخرى منذ 2011 أن اتهمت الدوحة بانتهاك حقوق العاملين في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم، إلا أن قطر نفت الاتهامات مرارا، وأعلنت اتخاذها سلسلة خطوات لتحسين ظروف العمالة الأجنبية، كان أبرزها في ديسمبر، بإلغاء نظام الكفالة من قانون العمل، واستبداله بنظام جديد يقوم على عقد العمل، يشمل زهاء 2,1 مليوني عامل أجنبي.