مخاوف من مصرع 41 مهاجراً غرقاً في المتوسط

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ما زال 41 مهاجراً على الأقل في عداد المفقودين بعد غرق مركب نهاية الأسبوع الماضي في ممر بحري في المتوسط بين ليبيا وإيطاليا، حسبما أعلنت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الأربعاء.

وكان المهاجرون من بين 120 شخصاً على متن زورق مطاط غادر ليبيا في 18 فبراير، حسبما أعلنت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وبدأت المياه تتسرب إلى داخل الزورق بعد 15 ساعة تقريباً على إبحاره، وقضى ثمانية أشخاص قبل أن تصل سفينة تجارية للمساعدة، بحسب بيان مشترك للوكالتين.

وأضاف البيان أن "العديد من الأشخاص قضوا في البحر" خلال "عملية (إنقاذ) صعبة ودقيقة" تم فيها انتشال جثة واحدة فقط.

ومن بين المفقودين ثلاثة أطفال وأربع نساء، إحداهن والدة رضيع نقل إلى شواطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت الوكالتان الأمميتان إنهما استمعتا إلى "شهادات مفصلة" عن غرق المركب من 77 ناجيا نقلوا إلى مرفأ بورتو إمبيدوكلي بجزيرة صقلية.

وممر الهجرة هذا في البحر المتوسط من أكثر الطرق البحرية خطورة.

وقالت الوكالتان إن قرابة 160 من المهاجرين واللاجئين لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من شمال إفريقيا.



