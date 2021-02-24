العراق: التعاون الأمني مع الأردن ومصر مهم للاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق الأمني بين بلاده والأردن ومصر.

وقال الكاظمي، خلال استقباله وفداً رسميّاً أردنيّاً برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي وعدد من المسؤولين الأردنيين «نعمل على تطبيق الاتفاقيات في قطاعات الإسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة».

وأكّد رئيس الوزراء العراقي «أهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع».

وأوضح أن العراق والأردن لديهما إصرار على تطبيق الاتفاقيات في كافة مجالات التعاون.

وأعرب الكاظمي للوفد الأردني عن تطلع العراق إلى تعاون أوثق من أجل ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

ومن جانبه، أكد الوفد الأردني عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.