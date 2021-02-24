وكالة أميركية: لقاح "جونسون أند جونسون" فعال ضد كورونا

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أكدت وكالة الأدوية الأميركية أن لقاح "جونسون أند جونسون" عالي الفعالية ضد مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في وثائق جديدة، نشرت اليوم الأربعاء، أن اللقاح فعال بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين من الفيروس اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ويمهد نشر هذه الوثائق الطريق للموافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح.

ويتميز لقاح "جونسون أند جونسون" بأنه يؤخذ على شكل جرعة واحدة بطريق الحقن. وهو ما يعطيه ميزة إضافية مقارنة باللقاحات الأخرى التي تؤخذ على شكل جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وسجل اللقاح، في تجارب مختبرية على نطاق واسع، فعالية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85.9% في الولايات المتحدة و81.7% في جنوب أفريقيا و87.6% في البرازيل.

تجتمع لجنة من الخبراء المستقلين التابعين للإدارة يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح من عدمه. وعلى الرغم من أنها غير مُلزَمة بالأخذ بنصيحة خبرائها، إلا أن إدارة الغذاء والدواء اتخذت نفس الخطوة عندما سمحت باستخدام لقاحي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا".

وقالت شركة "جونسون آند جونسون"، الشهر الماضي، إن لقاحها ثبتت فعاليته بنسبة 66 في المئة في الوقاية من عدة نسخ متحورة من كوفيد-19 في تجربة عالمية شملت ما يقرب من 44 ألف شخص.