السعودية وعُمان تؤكدان أهمية متابعة نتائج قمة العُلا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت السعودية وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أهمية العمل الخليجي المشترك ومتابعة نتائج قمة العُلا.

جاء ذلك خلال مشاورات ثنائية أجراها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في العاصمة مسقط.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الجانبين عبرا عن «اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وأضافت الوكالة أنه «تمّ، خلال المشاورات، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة، والعمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع».