أبو ظبي قدمت قرابة مليار درهم للصومال في ٧ سنوات (فيديوجراف)

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

كشف فيديوجراف بأنه عللى مدار السنوات الأخيرة عملت الإمارات على دعم الصومال حيث قدمت أبو ظبي قرابة مليار درهم للصومال في ٧ سنوات.



وأضاف الفيديوجراف بأن الإمارات كانت سند للصوماليين وقت انتشار المجاعة لبلادهم حيث حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش ومدت جسور برية وبحرية لإمداد الصومال بالمساعدات الغذائية ووقفت بجوار البلد الأفريقي لمواجهة كورونا ببناء مستشفيتان.

وبين الفيدوجراف بأن الصومال لم تحترم كل هذا الدعم المقدم من الإمارات فوزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دبي روج أكاذيب عن أبو ظبي حيث إدعى أن الإمارات تتدخل في الشئون الداخلية لدولته و زعم أن الإمارات تتحكم في تنظيم الانتخابات بالصومال ، والواقع أن أبو ظبي أدانت العنف بالصومال ودعت للحوار.. فإلى متى تنكر الصومال جمائل الإمارات عليها؟