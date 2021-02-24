زيادة كبيرة في أعداد الجياع بأميركا الوسطى

مكسيكو سيتي ـ رويترز: قالت الأمم المتحدة إن أعداد الجياع في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا زادت لأربع أمثالها تقريبا في العامين الماضيين، في وقت ترزح فيه أميركا الوسطى تحت وطأة أزمة اقتصادية، وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في 2018.

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