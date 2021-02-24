الصحة العالمية: تأجيل التطعيم يؤدي لظهور سلالات جديدة من الفيروس

■ انخفاض الإصابات بنسبة 11% والوفيات بنسبة 20% عالميا

■ الإمارات تفتح مستشفيات ميدانية

■ اليمن يحذر من موجة ثانية محتملة

■ مصر تبدأ حملة تطعيم شعبية بداية مارس

■ البنك الدولي يهدد بوقف تمويل اللقاحات فـي لبنان

■ المغرب يحظر الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة

■ توزيع أكثر من 65 مليون جرعة لقاح فـي أميركا

■ ألمانيا تعلن دخولها فـي موجة ثالثة من العدوى

■ فتح المدارس أمام الطلاب فـي الصين

■ ماليزيا تدشن حملة التطعيم وتبدأ برئيس الوزراء

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن تأجيل الدول لعمليات تطعيم سكانها بلقاحات “كوفيد19” قد يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا. وأوضح رئيس المنظمة تيدروس أدان جيبريسوس الحالة التي يكون فيها لقاح الفيروس عديم الفائدة. وقال في تصريحات صحفية تم نشرها عبر قناة منظمة الصحة العالمية على “يوتيوب” إن “التطعيم لا يكون فعالًا إلا عندما يتم إجراؤه عالميًّا”. وحث جيبريسوس جميع البلدان على عدم تأجيل التطعيم، وإلا ستظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا. محذرًا “في هذه الحالة، قد تصبح اللقاحات التي استخدمناها عديمة الفائدة”. من جهة ثانية أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الأسبوع الماضي بنسبة 11%، فيما انخفضت أعداد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 112 مليونًا و739 ألفًا و602 حالة. خليجيًّا، ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الإمارات تعمد إلى فتح مستشفيات ميدانية لزيادة طاقة القطاع الصحي الاستيعابية. الى ذلك، قالت السلطات الصحية في اليمن إن على المستشفيات أن تستعد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشاره. في مصر قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن بلادها ستبدأ حملة تلقيح شعبية ضد كورونا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس. وتابعت الوزيرة فى تصريحات صحفية إن مصر تلقت لقاحات كورونا من شركتي سينوفارم وأسترازينيكا. بدورها أعلنت وزارة الصحة السورية أنها رصدت تزايدا في عدد مراجعي أقسام الإسعاف، بحالات تنفسية مشتبهة، وحذرت إن سوريا لن تكون في منأى عما تواجهه دول العالم من سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا. من جهته هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية لتطعيم. وجاءت تصريحات البنك الدولي، بعد أن ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على اللقاح. واعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها أن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. بدورها أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع 9 دول جديدة على خلفية التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من الفيروس. وقرر المغرب تعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا، وهولندا وسويسرا وتركيا، وفق ما نقله موقع “هسبريس”.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها أعطت 65 مليونا و32 ألف جرعة لقاح للوقاية من كوفيد19 حتى الثلاثاء ووزعت 82 مليونا و114 جرعة. بدوره أعلن رئيس الوزراء أيرلندا مايكل مارتن استمرار أعلى مستوى من إجراءات الإغلاق في بلاده حتى 5 أبريل على الأقل. من جهتها قالت المستشارة أنجيلا ميركل لنواب من حزبها المحافظ إن ألمانيا تمر بالموجة الثالثة من الجائحة، وأضافت أنها حذرت من أن أي تخفيف لإجراءات العزل العام.

آسيويا، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين أن العام الدراسي سيستكمل بعد انتهاء إجازة فصل الربيع، حيث توقف المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. بدورها قالت الحكومة إن الهند سترسل أول شحنة من لقاح كوفيد19 هندي الصنع إلى منصة “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات بعدالة المدعومة من منظمة الصحة العالمية. وكتب أنوراج سريفاستافا، المتحدث باسم وزارة الخارجية على تويتر “وفاء بالتزامنا بمساعدة العالم عبر لقاحات كوفيد19، تبدأ إمدادات اللقاح المصنوع في الهند لإفريقيا عبر مشروع كوفاكس”. الى ذلك أعلنت دولة قيرغيزستان عن تسجيل اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” الروسي رسميا واعتماده لتلقيح مواطنيها في الأيام المقبلة. على صعيد متصل دشنت ماليزيا حملة تطعيم للوقاية من كوفيد19، وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أول الحاصلين على لقاح “فايزر ـ بيونتيك”.

يأتي ذلك فيما أصبحت دولة غانا بغرب إفريقيا أول دولة تتلقى لقاحات مضادة لكورونا من آلية “كوفاكس” لتوزيع اللقاحات. في بداية حملة ضخمة للتطعيم تشمل 20 دولة إفريقية.