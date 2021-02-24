'كورونا'.. تسجيل سلالة جديدة في دولة أوروبية

وقال مختبر Vita Laboratoriot الفنلندي، في بيان، إن الحالتين المذكورتين تنتميان إلى سلسلة عدوى واحدة تضم أيضا أربعة مرضى آخرين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، ما يدل على احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص الأربعة على الأقل بالسلالة الجديدة.وبعد تحديد الجينوم الكامل للسلالة الجديدة، كشفت البحوث العلمية أن الحديث يدور عن نسخة فريدة من فيروس SARS-CoV-2، تختلف عن جميع النسخ السابقة بما لا يقل عن 15 جزءا من جينوم الفيروس.

وسجلت في فنلندا حتى الآن أكثر من 450 حالة إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا، يعود جلها إلى السلالات البريطانية (427) والجنوبية الإفريقية (22) والبرازيلية.