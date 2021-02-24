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'أصول كورونا '.. اتهام جديد ضد الصين: لم تفعل الكثير

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وثيقة داخلية لمنظمة الصحة العالمية بأن المسؤولين الصينيين "لم يفعلوا الكثير" للتحقيق في أصول خلال الأشهر الأولى للتفشي في مدينة ووهان.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 10 أغسطس المنصرم، أن فريق منظمة الصحة الذي التقى بنظرائه الصينيين كجزء من مهمة للمساعدة في العثور على أصول الفيروس، "تلقى معلومات ضئيلة في ذلك الوقت، ولم يتم تقديم أي مستندات أو بيانات مكتوبة خلال مناقشات مكثفة مع المسؤولين الصينيين".

ويأتي هذا الكشف بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بيانا حول مخاوفها بشأن التعاون الصيني في دراسة الوباء، وضرورة التزام منظمة الصحة العالمية بمعايير عالية وحماية مصداقيتها.

يذكر أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، دعا الصين إلى جعل بياناتها الخاصة بالأيام الأولى لتفشي المرض "علنية"، كما حث جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على المشاركة في عملية "شفافة وقوية" لمنع حالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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