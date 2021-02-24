تمهيدا لـ"نيل الثقة".. الدبيبة ينتهي من تشكيل الحكومة الليبية الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، أن التشكيل الوزاري سيتم الإعلان عنه وتسليمه لمجلس النواب لاعتماده غدا الخميس.

وقال حمودة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "تشكيل الحكومة الذي يعمل عليه رئيس الوزراء منذ تسميته تم اختياره لتقوم الحكومة بأولوياتها المتمثلة في تمهيد وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".

ومنذ تسميته من لجنة الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري، يسعى رئيس الحكومة الجديدة، في التواصل مع الجميع لتكوين حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف.



وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وتواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب من الشرق والغرب والجنوب للتعاون في تشكيل الحكومة لتسهل عملية نيل الثقة حال تشكيلها، إلا أنه قال في تدوينه، الثلاثاء، إن "عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، (لجنة الحوار)".

كما يجري المجلس الرئاسي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي الدعوة لجلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، على "جاهزية المدينة لاستقبال الجلسة المرتقب عقدها لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وتلقي البرلمان رداً رسمياً من لجنة 5+5 العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة الجلسة مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بهذا الشأن".

وستقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد في محاولة لتوحيد المؤسسات المنقسمة إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

