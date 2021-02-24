شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تطلب تحقيقاً دولياً تحقيق في مقتل سفيرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طلبت إيطاليا من الأمم المتحدة فتح تحقيق وتقديم ردود واضحة بعد مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو، في هجوم على موكب لبرنامج الأغذية العالمي الذي كان ينظم زيارة للدبلوماسي الراحل.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمام البرلمان اليوم (الأربعاء): طلبنا رسمياً من برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات الحادث، والأسباب التي تبرر الترتيبات الأمنية المعمول بها، ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات.

وتُوفي السفير لوكا أتانازيو (43 عاماً)، الاثنين الماضي متأثراً بإصابته بالرصاص عندما كان في سيارة ضمن موكب لبرنامج الأغذية العالمي استهدف في كمين بإقليم شمال كيفو قرب الحدود مع رواندا.