البنتاجون يحث تركيا على عدم تسلم « إس400- »

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القول في إفادة صحفية «كانت لديهم العديد من الفرص خلال العقد الماضي لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة». وشدد على أنه «لم يطرأ تغيير على سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بطائرات إف 35- (الأمريكية) وأنظمة إس 400». وأضاف أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بطائرة إف 35- ستظل معلقة، مجددا الدعوة لتركيا لعدم اقتناء أنظمة إس400-.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا على عدم المضي قدما في تسلم أنظمة صواريخ «إس 400-» روسية الصنع.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي القول في إفادة صحفية «كانت لديهم العديد من الفرص خلال العقد الماضي لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة». وشدد على أنه «لم يطرأ تغيير على سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بطائرات إف 35- (الأمريكية) وأنظمة إس 400». وأضاف أن مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بطائرة إف 35- ستظل معلقة، مجددا الدعوة لتركيا لعدم اقتناء أنظمة إس400-.

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