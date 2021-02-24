شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجو تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالإبلاغ عن تحركاتهم بعد مقتل سفير إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوما - رويترز

ألزمت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية، الدبلوماسيين الأجانب بإبلاغها بتحركاتهم خارج العاصمة كينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي. وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو، في هجوم نفذه مسلحون يوم الاثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرق البلاد. والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكبار مستشاريه الأمنيين يوم الثلاثاء؛ لبحث الرد على الهجوم. وقال مكتبه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: «لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد من دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونجولية والجهات المختصة»، وأضاف: إن الحكومة تعهدت بتعزيز الأمن في المناطق عالية المخاطر. ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين أجنبيين «طلبا عدم ذكر اسميهما»، إن شرط الإبلاغ ربما ينتهك اتفاقية فيينا، وهي معاهدة دولية تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.