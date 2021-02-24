شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء الأمريكية»: لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال موظفون في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في وثائق نُشرت، الأربعاء، إن نتائج التجارب تظهر أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يُعطى بطريق الحقن في جرعة واحدة للوقاية من «كوفيد-19»، آمن وفعال، فيما يبدو، مما يمهد الطريق للموافقة على استخدامه الطارئ.

وتجتمع لجنة من الخبراء المستقلين التابعين للإدارة يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح من عدمه، وعلى الرغم من أنها غير مُلزَمة بالأخذ بنصيحة خبرائها، فإن إدارة الغذاء والدواء اتخذت نفس الخطوة عندما سمحت باستخدام لقاحي فايزر ومودرنا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون الشهر الماضي إن لقاحها ثبتت فعاليته بنسبة 66% في الوقاية من عدة نسخ متحورة من «كوفيد-19»، في تجربة عالمية شملت ما يقرب من 44 ألف شخص.

وتفاوتت الفعالية من 72% في الولايات المتحدة، إلى 66% في أمريكا اللاتينية، و57% في جنوب إفريقيا التي انتشرت فيها نسخة جديدة من الفيروس، إلا أن فعالية اللقاح وصلت إلى حد 85% عموماً في منع الأعراض الحادة للمرض.