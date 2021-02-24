شكرا لقرائتكم خبر عن هيلاري كلينتون تُصدر مع الكاتبة لويز بيني رواية تشويق سياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

تعتزم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي خاضت الانتخابات الرئاسية ضد دونالد ترامب عام 2016، نشر كتاب، من نوع التشويق، مع الكاتبة الكندية لويز بيني في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على ما أفادت دار «سايمون آند شوستر أند سانت مارتن برس» للنشر.

وأوضح الناشرون أن «ستيت أوف تيرور» (حالة رعب) سيطرح بالمكتبات في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ويتناول قصة وزيرة خارجية مبتدئة تكون ضمن فريق إدارة منافسها السياسي حين تحصل «سلسلة من الهجمات الإرهابية تتسبب بحالة من الفوضى في النظام العالمي».

وعلى الرغم من أن النص التعريفي بالكتاب لا يأتي صراحةً على ذكر ترامب الذي كبحت سياسته «أمريكا أولاً» الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة، فإن أحداث الكتاب تدور «بعد أربع سنوات من تقلص الدور القيادي الأمريكي على الساحة الدولية».

واعتبرت كلينتون في بيان أن «كتابة رواية تشويق مع لويز هو حلم تحقق»، وأضافت: «لقد استمتعت بكل كتاب من كتبها وبشخصياتها، بالإضافة إلى صداقتها. الآن نوحّد تجربتينا لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية، والغش العالي المخاطر. ليس كل شيء كما يبدو للوهلة الأولى».

أما لويز بيني، فوصفت الكتابة مع كلينتون بأنها «تجربة لا تصدق من حيث كونها تتيح النفاذ إلى داخل (عالمَي) وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وإلى داخل عقل وزير الخارجية» وطريقة تفكيره عند «انفجار أزمات المخاطر الكبيرة».

وتابعت: «قبل أن نبدأ، تحدثنا عن تجربتها كوزيرة للخارجية، وعن أسوأ كابوس لها. الكتاب يحمل الإجابة».

ومن خلال هذا الكتاب، تحذو السيدة الأولى السابقة حذو زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون الذي أصدر في حزيران/يونيو رواية سياسية بعنوان «ابنة الرئيس»، كتبها مؤلف روايات التشويق الأكثر مبيعاً جيمس باترسون.

وكان الاثنان قد تعاونا في تأليف كتاب آخر عام 2018 بعنوان «الرئيس مفقود»، يدور حول هجوم إلكتروني إرهابي على البيت الأبيض، بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، ويتم اقتباسه للتلفزيون.