شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق اسم ناريندرا مودي على أكبر استاد للكريكت بالعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد آباد (الهند) - رويترز

أعادت الهند تسمية أكبر استاد للكريكت في العالم على اسم رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأربعاء، في خطوة قوبلت بالإشادة والانتقاد على حد سواء.

وتم الكشف عن تغيير الاسم إلى استاد ناريندرا مودي في الملعب الذي يتسع لنحو 132 ألف متفرج، والذي كان يعرف باسم استاد سردار باتيل، في أحمد آباد بولاية جوجارات غرب البلاد، حيث تلعب الهند مع إنجلترا في المباراة الثالثة من سلسلة اختبارات من أربع مباريات.

ويعتبر مودي متحدثاً بليغاً وشخصية شعبوية، وهو السياسي الأكثر شهرة في الهند، وفاز بولاية ثانية بأغلبية متزايدة لحزب بهاراتيا جاناتا القومي في عام 2019.

لكن مودي متهم أيضاً بتركيز السلطة في أكبر ديمقراطية في العالم.

وقالت بريتي غاندي المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا في تغريدة: «أكبر ملعب في العالم يتشرف بأن يحمل اسم أكبر شخصية في العالم».

لكن آخرين قالوا إن القرار يعكس نوعاً من حالات «تأليه الفرد» التي تحيط بمودي.

وقال هارديك باتيل رئيس حزب المؤتمر المعارض في الولاية: «شعب جوجارات لن يتحمل هذه الإهانة لسردار باتيل (وزير داخلية سابق)».