شكرا لقرائتكم خبر عن بوجسيم: قرارات حكم مباراة شباب الأهلي وبني ياس سليمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تفاعل الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم، مستشار لجنة التحكيم مع القرارات التحكيمية التي رافقت مباراتي شباب الأهلي وبني ياس، والنصر والشارقة في الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة اللتين انتهتا بفوز شباب الأهلي على بني ياس بهدف نظيف، والنصر على الشارقة بثلاثية نظيفة، ليتواجها في النهائي على اللقب.

وقال بوجسيم رأيه في مداخلة له مع برنامج المنصة بقناة دبي الرياضية في ما يتصل بالجدل الواسع والاعتراضات التي أعقبت المباراتين في ما يخص قرارات التحكيم خاصة من جانب نادي بني ياس الذي تعرض لطرد لاعبين علاوة على المدير الفني للفريق الروماني.

وقال بوجسيم: توجد أخطاء تحكيمية في منافساتنا المحلية، وفي مباراتي نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على وجه الخصوص، وتم إرسال الحالات التي أثارت جدلاً إلى مراقبين وفنيين في الاتحاد الآسيوي وتفسيرات الأغلبية منهم تتوافق مع قرارات حكم مباراة شباب الأهلي وبني ياس في ما يتعلق بالشد والجذب وبطاقات الإنذار والطرد المتعلقة بهما، وأن قرارات الحكم تتفق والتعديلات الجديدة على القانون.

وتابع: توجد أخطاء ومستحيل أن يقول أحد بغير ذلك، ولكن الأشياء المؤثرة لم تكن موجودة، والتعديلات مثلاً راعت أن الشد من القميص إذا ما أثر في اتزان اللاعب يكون مخالفة، والخلاف في التقدير الذي شاهدناه في شد القميص حسب التعديل،فإن هذا الشد إذا لم يؤثر في اتزان اللاعب فالأمر عادي، والأغلبية ممن أرسلنا لهم جاءت آراؤهم متوافقة كلها مع قرارات الحكم في مسألة الشد والدفع.

جهد كبير

وأضاف بوجسيم: «اتحاد الكرة يقوم بجهد كبير، وبعض هؤلاء الأشخاص( خبراء تحليل التحكيم) ليس لديهم دراية بكل ما يستجد في مجال التحكيم، كما أن مستوياتهم في اللغة الإنجليزية ضعيفة للإلمام بالقوانين، والأمر يستلزم معرفة معنى خبير تحكيم، ومن يسمون أنفسهم خبراء التحكيم ليس لديهم دورات ويحكمون على حكام آخرين رسميين».