شراكة استراتيجية بين «الشارقة الرياضي» ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية

وقّع مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، الأربعاء، في قاعة الملتقى بقناة القصباء بالشارقة، في إطار تعزيز العمل المشترك وتأسيس شراكة استراتيجية تساعد على توفير المعلومات والبيانات الإحصائية التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس الدائرة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالله بن مليح عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس لجنة الدراسات والبحوث، ومديرو الإدارات، ومن جانب الدائرة المستشار علي محبوب مستشار إحصائي، وعبدالله الكديد مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية.

وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، أن توقيع اتفاقية التفاهم يأتي انطلاقاً من أهمية توطيد الشراكات الاستراتيجية لتوحيد الجهود في بناء منظومة إحصائية متكاملة في إمارة الشارقة تشمل كل القطاعات والمجالات، وإنشاء قاعدة بيانات لإحصاءات الرياضة يمكن من خلالها الحصول على مخرجات عالية الجودة وإتاحتها لمتخذي القرار وراسمي السياسات ومستخدمي البيانات.

وأشار الشيخ محمد القاسمي إلى أن الاهتمام بالرياضة والأنشطة البدنية والثقافية في إمارة الشارقة هو انعكاس لاهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بها، إيماناً من سموه بأثرها في تمكين الشباب والفتيات والأطفال وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، بل ويمتد أثرها إلى كل فئات المجتمع لتكون الرياضة نمط حياة صحياً، وجزءاً من حياتهم اليومية. وانطلاقاً من ذلك كان لابد من إبراز جهود حكومة الشارقة ومؤسساتها في المجال الرياضي عن طريق الإحصاءات والبيانات، وإجراء الدراسات واستطلاعات الرأي وتحليل نتائجها لتكون أساساً في تطوير القطاع الرياضي في الإمارة.

كما قال إن الدائرة، وبكل مواردها، ستكون مسخّرة لتكامل الجهود بين الطرفين لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم التي ستمكن مجلس الشارقة الرياضي من استكمال مسيرته في الارتقاء بالمؤسسات والمنشآت الرياضة وأنشطتها ومرافقها، استناداً إلى إحصاءات دقيقة.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطط المجلس للتواصل والتكامل مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتعزيز الجهود في نهضة وتقدم الإمارة الباسمة في مختلف المجالات.

وأضاف: «تهدف المذكرة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهتين، وتطبيق الشراكة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون وتكامل الأدوار كل حسب اختصاصه، وتبادل الخبرات والمعلومات، وإعداد الدراسات والبحوث الإحصائية ذات العلاقة المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية بما يخدم المصالح العامة».

وأكد عيسى هلال: نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون بالعديد من الجوانب، على رأسها إطلاق عدد من المشاريع الإحصائية ذات العلاقة المشتركة وتسهيل تبادل البيانات الإحصائية الخاصة بالجانبين من خلال المشاركة في إعداد وتطوير الأنظمة والبرامج المتخصصة، وتهيئة قواعد البيانات والعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة والاستشارة بشأن الطلبات أو المقترحات بما يحقق التعاون الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة، وتبادل الدعوات في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والفعاليات، والتنسيق للتعامل مع الجهات الإعلامية لنشر ما يتم الاتفاق عليه، أو مشاركته، من بيانات وتصريحات لها علاقة بالمذكرة.