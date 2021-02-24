روسيا تبحث فرص التعاون مع مدينة الشارقة للنشر

الشارقة - ”الخليج 365”

اطلّع وفد من المسؤولين الحكوميين الروس على الفرص التي تتيحها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وما تقدمه من خدمات لسوق الكتاب في الإمارات والمنطقة، وبحث سبل فتح مجالات التعاون بين المدينة والمؤسسات المعنية بالنشر في مدينة ريازان أوبلاست الروسية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية استقبل فيها سالم عمر سالم، مدير «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، في مقر المدينة، إيليا فيسيلوف، نائب رئيس حكومة ريازان الروسية، ورئيس مكتبها التمثيلي، وعدد من المسؤولين في الحكومة الإقليمية الروسية.

أشار سالم عمر سالم إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى «مدينة الشارقة للنشر» لتحقيقه وهو توفير خدمات مهنية شاملة ومتكاملة في قطاع النشر للمنطقة، بالإضافة إلى توفير الأدوات التي تساعد الناشرين والمستثمرين على إطلاق أعمالهم في الشارقة والتوسع إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تضم أكثر من 600 مكتب، فضلاً عن مراكز الخدمات والشركات التي أسست منشآتها ومرافقها الخاصة فيها.

وأضاف: «لا تتمثل رؤية مدينة الشارقة للنشر بتسهيل الأعمال التجارية وحسب، وإنما بتأسيس منظومة متكاملة لدعم قطاع النشر»، وأكد عمق العلاقات الوثيقة التي تربط الشارقة بروسيا، حيث حلت الشارقة أول ضيف شرف خاص في معرض موسكو الدولي للكتاب سنة 2019، كما وجه دعوة للناشرين الروس لتأسيس أعمالهم في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

وقال: «يسعدنا أن نرحب بالناشرين الروس، حيث تمتلك روسيا أحد أبرز أسواق الكتاب في العالم، ونتطلع أن يكون هذا اللقاء فرصة ثمينة للشركات الروسية المتخصصة في صناعة النشر لتلبية احتياجات الجالية الروسية في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر».

من جانبه، قال إيليا فيسيلوف، نائب رئيس حكومة ريازان الروسية: «تشمل أهداف هذه الزيارة تعزيز الشراكات والمشاريع المشتركة مع روسيا، ولا بد من الإعراب عن إعجابنا بالمفهوم الرائد الذي تقدمه المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لقطاع النشر العالمي، وسنحرص على تعريف رواد الأعمال في ريازان وروسيا الاتحادية على مزايا المدينة وفوائدها، ونحن على ثقة بأن هذا اللقاء يمثل استكمالاً لشراكة وثيقة بين الإمارات وروسيا، كما أننا نود بحث سبل الارتباط مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر لدراسة إنشاء مشروع مماثل في ريازان».

ورافق سالم عمر سالم -عقب الاجتماع- الوفد الحكومي الروسي في جولة للتعرف إلى مرافق المدينة وخدماتها المتكاملة، حيث استعرض ما تتيحه المدينة من مساحات ومكاتب لإطلاق الأعمال والاستثمار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.