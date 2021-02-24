شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة ثانية لبارتي خلال أسبوع بخروجها من دورة أديلايد للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أديلايد - أ ف ب)

بعدما انتهى حلمها بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب منذ 43 عاماً بخروجها من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي، منيت المصنفة أولى عالمياً آشلي بارتي بخيبة أخرى الأربعاء في بلادها بانتهاء مشوارها عند الدور الثاني في دورة أديلايد.

وخسرت بارتي مباراتها الأولى في الدورة التي أعفيت فيها من الدور الأول، على يد الأمريكية دانييل كولينز بمجموعتين 3-6 و4-6 في غضون 65 دقيقة فقط.

وكانت الخسارة الأولى من أصل ثلاث مواجهات لبارتي مع الأمريكية غير المصنفة التي لم يسبق لها أن فازت خلال مسيرتها على مصنفة أولى عالمياً.

ورغم بدايتها القوية وكسرها إرسال كولينز في مستهل المجموعة الأولى لتتقدم 3-1، عانت بارتي في إرسالاتها الأولى، ما سمح للأمريكية بالعودة من بعيد والتفوق على الأسترالية بعدما كسرت إرسالها مرتين.

وتكرر السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، إذ انتزعت بارتي شوطاً على إرسال منافستها الأمريكية، لكن الأخيرة ردت بالمثل وعادت لتحسم الأمور لصالحها وتبلغ ربع النهائي، حيث ستواجه بطلة رولان جاروس لعام 2020 البولندية إيجا شفيونتيك المتأهلة على حساب الأسترالية الأخرى ماديسون إينجليس بسهولة 6-1 و6-3.