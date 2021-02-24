شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يستدعي عضو مجلس بعد شكوى ضده بفقدانه شرط السيرة المحمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على فيس بوك، أن رجائى عطية نقيب المحامين، استدعى خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للحضور إلى مقر النقابة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين القادم، وذلك لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم 34/ 2020، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.

وبحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لنقابة المحامين فقد شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، المقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ 15 نوفمبر 2020، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.