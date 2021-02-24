شكرا لقرائتكم خبر عن بيان وزيرة التضامن أبرزها.. "حقوق الإنسان" بالنواب تناقش ملفات هامة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خمسة اجتماعات الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث يشهد اجتماع يوم الأحد عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تناقش اللجنة ما يدخل فى اختصاصها من بيان وزيرة التضامن الاجتماعي الذى ألقته أمام مجلس النوب عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر مساء الأحد لبحث الشكاوى الواردة الى اللجنة.

ووفقا لجدول أعمال يوم الإثنين من المتوقع الاستماع إلى ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما تواصل اللجنة، دراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التى ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

أما يوم الثلاثاء، تبحث اللجنة أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.