السيناتور رومني: الحزب الجمهوري سيُرشح ترامب لانتخابات 2024

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة إذا قرر الترشح مرة أخرى في 2024.



وتوقع رومني، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب في المحاكمتين لعزله، أن يستمر الرئيس السابق في لعب دور كبير في الحزب الجمهوري، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال إن ترامب "يتمتع بأكبر صوت وتأثير كبير في حزبي".

وتابع "لا أعرف إذا كان يخطط للترشح في 2024 أم لا، ولكن إذا فعل، فأنا متأكد أنه سيفوز بالترشيح".