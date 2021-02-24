مسؤول سوداني يطالب باستدعاء سفير تركيا بالخرطوم احتجاجا على إيواء الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، جمال إدريس، إن تركيا تحولت إلى منصة لانطلاق أعمال عدائية ضد السودان.

وفي حوار مع ”الخليج 365”، ينشر كاملا في وقت لاحق، انتقد إدريس تركيا لإيوائها العشرات من قادة نظام الإخوان المعزول بالخرطوم.

وطالب إدريس الحكومة التنفيذية في السودان باستدعاء السفير التركي في الخرطوم، والاعتراض رسمياً على إيواء تركيا العناصر الإخوانية التي تقوم بأعمال عدائية ضد الثورة والشعب السوداني.

وأكد المسؤول السوداني على ضرورة "تخيير تركيا بين أن تكون لها علاقات محترمة وتحترم مصالح الشعب السوداني أو تتخذ السودان إجراءات ضدها".

وتؤوي تركيا العشرات من العناصر الإخوان منذ عزلهم من السلطة في أبريل/ نيسان 2019، بينهم فيصل حسن إبراهيم،مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، ورئيس الوزراء سابقا معتز موسى، والإخواني مهدي إبراهيم وعبدالحي يوسف وآخرون.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"الخليج 365"، في وقت سابق، أن النيابة العامة اتخذت إجراءات لاستعادة 33 إخوانيا هارباً بالخارج عبر الإنتربول يرجح أن من بينهم بعض المتواجدين بتركيا.