واشنطن تؤكد أهمية تصويت "النواب الليبي" للسلطة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت.

وخلال اتصال أجراه نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أكد أن الولايات المتحدة تدرك أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعيّن على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الليبية الجديدة تنفيذ نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

من ناحية أخرى، يواصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة مشاورات تشكيل حكومته التي يفترض أن تعرض على مجلس النواب الليبي لنيل الثقة خلال 21 يوما من تاريخ تسميته من لجنة الحوار في 5 فبراير الجاري، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

ومنذ إعلان اختياره في 5 فبراير/شباط الجاري، يجري المجلس الرئاسي الليبي جولات مكثفة في معظم أنحاء ليبيا، ولقاءات مع أهم المكونات السياسية بالبلاد، للتعرف على المشكلات التي تعاني منها مختلف المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق جاهزية المدينة لاستقبال الجلسة المرتقب عقدها لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وتلقي البرلمان رداً رسمياً من لجنة 5+5 العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة الجلسة مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بهذا الشأن.

وستقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد في محاولة لتوحيد المؤسسات المنقسمة إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.