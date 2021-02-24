شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يقتل 9 من قوات النظام السوري.. وفقدان 12 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، مقتل 9 عناصر من قوات نظام بشار الأسد في هجمات خاطفة لتنظيم داعش، وفقدان الاتصال بمجموعة مكونة من 12 عنصرا في البادية لا يزال مصيرهم مجهولا.

وجاء الهجوم في وقت تكثف روسيا غاراتها على المنطقة، إذ قتل 10 عناصر من داعش في قصف جوي على بادية حماة الشرقية وبادية دير الزور.

وأفاد المرصد بأن الطائرات الروسية كثفت من غاراتها الجوية على مواقع التنظيم في البادية السورية، حيث قامت بـ90 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت الغارات بادية الشولا في محافظة دير الزور ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب/حماة/الرقة، إلا أن هذه الهجمات لم تعرقل تقدم التنظيم، ومواصلته مناوراته العسكرية مع قوات النظام، والمليشيات الموالية له.

وأوضح المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية في المعارك الدائرة بين قوات النظام وداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى الآن بلغت 1352 قتيلا من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل روسيان على الأقل، إضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. ووثق مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز، و11 من الرعاة، إضافة لمواطنة وطفلة ورجلين، في هجمات التنظيم. وأكد مقتل 764 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.