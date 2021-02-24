شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تقرر تمديد انتشارها العسكري في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على تمديد تواجدها العسكري في أفغانستان 10 شهور إضافية، في إطار مهمة تنشر فيها ثاني أكبر كتيبة بعد الولايات المتحدة.

والقرار الذي لا يزال يتعين المصادقة عليه في مجلس النواب (البوندستاغ)، سيتيح تمديد المهمة الحالية المقرر أن تنتهي في نهاية آذار/مارس، إلى 31 كانون الثاني/يناير 2022.

وتنشر ألمانيا قرابة 1100 جندي في شمال أفغانستان، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي المعروفة بـ«الدعم الحازم» وتضم 9600 عنصر.

ويأتي القرار بعد أسبوع على إعلان حلف الأطلسي أنه «لم يتخذ قراراً نهائياً» حول مستقبل البعثة. وأقر أمينه العام ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يواجه «معضلات عدة» بشأن مهمته.

وتقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة مسألة الإبقاء على مهلة الأول من أيار/مايو لسحب باقي الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 عنصر، أو المخاطرة برد دموي من متمردين في حال بقائهم.

وشدد ستولتنبرغ على أن على طالبان أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، ومن بينها إحراز تقدم في محادثات السلام مع كابول، وخفض العنف وقطع العلاقات مع «جماعات إرهابية دولية».