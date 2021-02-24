شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تتسلم الشحنة الأولى من اللقاحات ضمن آلية «كوفاكس» و«أسترازينيكا» تقر بصعوبات الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - آكرا - أ ف ب

بينما تتواصل حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في دول عدة في العالم، تلقت غانا، الأربعاء، الشحنة العالمية الأولى للقاحات بتمويل من آلية كوفاكس المخصصة للبلدان الفقيرة، وهي لقاحات أسترازينيكا، لكن شركة أسترازينيكا تواجه على ما يبدو صعوبات في إنتاج الجرعات الجديدة التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت كوفاكس التي تم إطلاقها في نيسان/إبريل الماضي أنها تخطط لإيصال ملياري لقاح لأعضائها بحلول نهاية العام.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي قامت بتنظيم الشحنة من بومباي إلى آكرا في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية: «يسرنا أن غانا أصبحت أول دولة تتلقى لقاحات كوفيد-19 من آلية كوفاكس».

وذكر البيان المشترك أن غانا «ستتلقى 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد»، وهي جزء من دفعة أولى من اللقاحات «المخصصة للعديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط».

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور في البيان، أن «المرحلة القادمة في المعركة ضد هذا المرض يمكن أن تبدأ بتكثيف أكبر حملة تطعيم في التاريخ».

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في تغريدة: «أخيراً!»، وأضاف: «يوم جدير بالاحتفال؛ لكنها مجرد خطوة الأولى»، علماً أن منظمته تدعم آلية كوفاكس.

وتم تصنيع الجرعات في مصنع «سيروم إينستيتيوت أوف إنديا» في الهند، وكانت كوفاكس التي يقودها تحالف «غافي» للقاحات ومنظمة الصحة وتحالفُ ابتكاراتِ الاستعدادِ للوباء (كيبي)، قد توقعت القيام بشحنة تسليم أولى في شهر آذار/مارس مع بعض الشحنات المبكرة في أواخر شباط/فبراير، وقالت: إنها تخطط لإيصال مليونين و412 ألف جرعة من اللقاح إلى غانا.

آثار اقتصادية سلبية

وسجلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا 80759 إصابة بكوفيد-19 بينها 582 وفاة منذ ظهور الوباء، لكن هذه الأرقام أقل من الواقع، بينما ما زال عدد الفحوص للكشف عن الفيروس التي أجريت، منخفضاً، وسيكون العاملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس أول من يتم تطعيمهم.

وبقيت القارة الإفريقية بمنأى نسبي عن الوباء، وكانت آخر القارات، باستثناء أوقيانوسيا، التي بلغت عتبة مئة ألف وفاة بعد أن كانت أوروبا بلغتها في نيسان/إبريل 2020، وفي ذروة الوباء في كانون الثاني/يناير، كانت إفريقيا تسجل 906 وفيات يومياً.

واتهمت منظمة الصحة يوم الاثنين الدول الغنية بالاستئثار باللقاحات ووضع عوائق أمام الدول الأكثر فقراً للحصول عليها.

وفي غانا، ترك الوباء، كما في دول أخرى، آثاره على النمو الاقتصادي الذي تراجع في 2020 إلى أدنى نسبة له في ثلاثة عقود، ليسجل 0.9 في المئة بحسب صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ6.5 في المئة في 2019.

وتنتشر في إفريقيا نسخ متحورة جديدة من الفيروس، لا سيما في نيجيريا، مع رصد المتحورين البريطاني والجنوب الإفريقي في غانا.

وقالت منظمة الصحة في بيان الأسبوع الماضي إنها «توصي بشدة أن تستخدم الدول لقاح أسترازينيكا حتى في حال وجود المتحورات الجديدة».

أسترازينيكا وأوروبا

في هذا الوقت، أقرّت أسترازينيكا بصعوبات طرأت في أوروبا على إنتاج الجرعات الموعودة للاتحاد الأوروبي، وقال متحدث في المجموعة البريطانية السويدية في تصريح صحفي، إن أسترازينيكا «تعمل على زيادة الإنتاج في سلسلة التوريد الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي»، وستستخدم «طاقتها في العالم لضمان تسليم 180 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام» الجاري، وأوضح: إن نصف الكمية المتوقعة من سلسلة التوريد موجودة في الاتحاد الأوروبي.

وجاء الإعلان بعد جدل حول عدم تمكن الشركة من تسليم كميات اللقاح المتفق عليها إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2021، الأمر الذي أثار توتراً بين الاتحاد الأوروبي والمجموعة.

وستعقد قمة أوروبية استثنائية الخميس عبر تقنية الفيديو مخصصة للأزمة الصحية، وعشية الاجتماع، سعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى إظهار تفاؤل في النزاع الناجم عن تأخر أسترازينيكا بتسليم اللقاح.

وقالت في مقابلة الأربعاء لصحيفة «اوغسبرغر الغيمايني» البافارية إن «صناع اللقاحات هم شركاؤنا في هذا الوباء»، وإذا كانت هناك قضايا عالقة «سنعمد إلى حلها بشكل عام ودياً».

المجر وسينوفارم

وفيما تتواصل حملات التلقيح في أوروبا والعالم بسرعات متفاوتة، أصبحت المجر أول دولة أوروبية تستخدم لقاح المختبر الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا، بعد أن سبق وتميزت أيضاً عن الدول الأوروبية الأخرى باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك-في».

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان في رسالة قصيرة نُشرت على فيسبوك: «اليوم نبدأ التطعيم مع الشحنات الصينية».