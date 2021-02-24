شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 إثر هجوم مسلح على مدينة في شمال نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري (نيجيريا) - رويترز

قال مسؤولون وقوات أمن وسكان إن مسلحين يشتبه في أنهم متشددون قصفوا مدينة مايدوجوري بشمال شرقي نيجيريا بقذائف صاروخية (آر.بي.جي) في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وكان الهجوم هو الأسوأ منذ عام على مايدوجوري، التي تمثل بؤرة الصراع مع متشددي تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في شمال شرقي البلاد، في الحرب المدمرة المستمرة منذ عشر سنوات.

ووقع القصف بعد أقل من شهر على قيام الرئيس محمد بخاري بتغيير قيادات الجيش التي كانت تديره منذ زمن طويل مع تفاقم عنف المتشددين، فيما تقاتل القوات المسلحة لاستعادة بلدات أخرى في الشمال الشرقي اجتاحها المتمردون.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم الأخير، ولكن شمال شرقي نيجيريا يعد مرتعاً لجماعتين إرهابيتين هما «بوكو حرام» وفرع تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا.

وقال بابا جانا زولوم، حاكم بورنو وعاصمتها مايدوجوري: «هذه لحظة حزن شديد لسكان ولاية بورنو وحكومتها. تضرر نحو 60، بينهم عشرة لقوا حتفهم».