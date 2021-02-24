شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب صالح قوجيل رئيساً لمجلس الأمة الجزائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، صالح قوجيل لرئاسة المجلس، بعد انسحاب منافسه جغدالي مصطفى، ليخلف عبد القادر بن صالح، الذي أعلن تنحيه من المنصب في كانون الثاني/ يناير 2020.

وصوت 126 عضواً في مجلس الأمة بـ«نعم» لصالح قوجيل، مقابل امتناع واحد، دون أن يصوت أحد بـ «لا».

وبعد تنصيبه، شكر صالح قوجيل، كل من كانت لديهم رغبة في الترشح، مؤكداً أن «الديمقراطية ستتعمق أكثر فأكثر، وهي رسالة للداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة». وتابع: «قريبا سنذهب إلى انتخابات تشريعية ثم سنمضي إلى الانتخابات المحلية والولايات».

وأوضح أن «دور المجلس في هذه المرحلة هو مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطرة».

وشدد على أنه «رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة».

يذكر أن قوجيل (90 عاماً) تولى رئاسة مجلس الأمة بالإنابة في إبريل 2019، عقب تعيين عبد القادر بن صالح رئيس المجلس رئيساً مؤقتاً للبلاد، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان قوجيل يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس الأمة.(وكالات)