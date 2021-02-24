شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ألمانية تصدر حكماً بحق قيادي في «داعش» الإرهابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيل (ألمانيا) - أ ف ب

حكمت محكمة سيل الألمانية الأربعاء على العراقي المدعو «أبو ولاء» الذي قُدم على أنه «العقل المدبر» لتنظيم «داعش» الإرهابي في ألمانيا، بالسجن عشر سنوات ونصف. وفي ختام محاكمة طويلة استمرت ثلاث سنوات، أدين «أبو ولاء» البالغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب، والمساعدة في التحضير لأعمال عنف. وكان متهماً على وجه الخصوص بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.