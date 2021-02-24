شكرا لقرائتكم خبر عن هزّة أرضية بقوة 4,8 تضرب شرق الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (الجزائر - أ ف ب)

ضربت هزة أرضية بقوة 4,8 درجة شمال شرقي الجزائر ليل الثلاثاء/الأربعاء، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، كما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأوضح المركز الحكومي في بيان أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02,51 (01,51 ت ج)، وأن «مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غربي الرصفة بولاية سطيف» التي تبعد 280 كم شمال شرقي الجزائر. وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها بموقع فيسبوك أنها انتقلت إلى مكان الهزة الأرضية و«لم تسجل أي خسائر بشرية»، بل «سقوط عدة صخور جبلية على الطريق وتشققات في عمارة سكنية واحدة». وفي آب/أغسطس تسبب زلزالان بقوة 4,9 و4,5 درجات ضربا ولاية ميلة شرقي الجزائر بانهيار مبنى من خمسة طوابق وتعرض نحو ثلاثين منزلاً لتشققات، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية. ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها. أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس وشعرت به العاصمة أيضاً سنة 2003، إذ بلغت قوته 6,8 درجات وأسفر عن سقوط 2200 قتيل و11500 جريح.