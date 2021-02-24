فتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في أبوظبي وتل أبيب

أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية، بهدف تعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار. وتمثل اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع «استثمر في إسرائيل»، و«هيئة الابتكار الإسرائيلية»، جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتل أبيب.

وتعد «استثمر في إسرائيل» المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، والتي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في حين تعتبر «هيئة الابتكار الإسرائيلية» من الهيئات المستقلة التي تعمل على الترويج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل. وكجزء من هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين، لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.

رواد مجالات التكنولوجيا

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تعتبر تل أبيب وأبوظبي من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار، بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم. وتمثل اتفاقيات التعاون هذه، إنجازات مهمة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين سوقينا، لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع».

من جانبه، قال عمير بيرتس، وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقعتها «استثمر في إسرائيل» و«هيئة الابتكار الإسرائيلية» مع «مكتب أبوظبي للاستثمار». واثقون بأن هذه الجهود المشتركة ستعزز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين».

الوجهة الأبرز للشركات

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار؛ الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «تعتبر أبوظبي الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم. لقد شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من رواد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة، من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي، وهو ما باشرته بعض الشركات فعلياً. وستسهم اتفاقيات التعاون مع «استثمر في إسرائيل»، و«هيئة الابتكار الإسرائيلية»، في تسريع وتيرة الأعمال والفرص المثمرة للشركات في سوقينا. ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه منذ لقائنا الأول مع زيفا إيغر، وفريق «استثمر في إسرائيل» في الأيام التي أعقبت اتفاق إبراهيم، ونحن على ثقة بأن الشراكات الجديدة وغيرها من الأنشطة المهمة التي تحدث اليوم، هي ثمرة هذه اللحظة التاريخية».

وقال ديفيد ليفلر المدير العام في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون التاريخي بين المؤسسة المتخصصة في الترويج للاستثمارات الإسرائيلية (استثمر في إسرائيل) و«مكتب أبوظبي للاستثمار»؛ إذ تتشارك كلتا المؤسستين برؤيتهما المتميزة لإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية بين إسرائيل والإمارات. ونحن سعداء بهذه التطورات، ونثق بقدرتنا على المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للطرفين».

ثقافة الابتكار

وقال الدكتور آمي أبيلباوم، كبير العلماء في وزارة الاقتصاد والصناعة، رئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية: «تمثل الاتفاقية بين هيئة الابتكار الإسرائيلية ومكتب أبوظبي للاستثمار، فرصة فريدة للاستفادة من الاقتصاد الحيوي الذي تتمتع بها الإمارات، وثقافة الابتكار الشاملة التي تمتاز بها إسرائيل. وسيعود هذا التعاون بالفائدة على كلا الطرفين، بالاستفادة من مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والابتكار، وقدراتها القوية في مجال الصناعة والتمويل، وروح المبادرة والابتكار الأكاديمية والبحثية المتطورة في إسرائيل. وستسهم هذه الاتفاقية في تطوير الشراكات بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية في جميع مراحل النمو، كما ستدفع المؤسسات والمستثمرين والشركات الناشئة ورجال الأعمال الطموحين إلى تطوير الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في قطاعات رائدة مثل القطاع الزراعي وقطاع الرعاية الصحية. نعمل حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والتنوع التكنولوجي والاستدامة بين المنطقتين».