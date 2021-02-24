شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مصرية لتجميل الشوارع والبيوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يشارك عشرات من الشباب المصري في مبادرة «حنجملها»، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، في 19 منطقة، ضمن 16 محافظة. وتستهدف تجميل الشوارع والبيوت، من خلال رسم جداريات فنية، وتنظيف الشوارع.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بمصر أهمية رفع الوعي لدى المصريين لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية والصحية، موضحا أن المبادرة لا تعتمد على أى مورد أو مساعدة مادية من الدولة. وأشار إلى قيام الوزارة بتشجيع ورعاية عدة مبادرات مجتمعية، من بينها «لوكيشن فيو» وهى مبادرة للنحت والرسم باستخدام المخلفات، ومبادرة «معاً لنرتقي» للرسم والتجميل وعمل جداريات، ومبادرة «ملتزمون يا وطن».