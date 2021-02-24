شكرا لقرائتكم خبر عن جولة افتراضية في معبد أبو سمبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، جولة افتراضية في معبد أبو سمبل، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزامناً مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

ويُعد معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان واحداً من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، ويشهد ظاهرة تعامد الشمس مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى 22 فبراير من كل عام.

وتم إنقاذ معبد أبو سمبل في ستينات القرن الماضي من قبل فريق متعدد الجنسيات من علماء الآثار والمهندسين ومشغلي المعدات، وبدأ العمل بتقطيع المعبد بعناية فائقة إلى كتل كبيرة، وتم نقلها وأعيد تركيبها مرة أخرى في موقع جديد على ارتفاع حوالي 64 متراً، عن سطح مياه بحيرة ناصر وعلى بعد حوالي 180 متراً من الموقع الأصلي، في واحدة من أهم تحديات الهندسة الأثرية في التاريخ.

