شكرا لقرائتكم خبر عن «سكوير» تكشف عن استثمار 170 مليون دولار في «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترت «سكوير» ما قيمته 170 مليون دولار من عملة «بيتكوين»، وذلك حسبما كشفت الشركة في تقريرها للربع الرابع من السنة المالية الأخيرة.

وقالت شركة الخدمات المالية الأمريكية، إنها اشترت ما يقرب من 3318 «بيتكوين»، لتوسع بذلك عملية الشراء السابقة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 إلى 4709 «بيتكوين» والتي تمثل حوالي 5% من إجمالي أصول الشركة بنهاية العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان أرباحها إن الاستثمار في «بيتكوين» يعد جزءاً من التزامها المستمر تجاه العملة المشفرة، وتخطط الشركة بقيادة رئيسها التنفيذي جاك دورسي لتقييم استثماراتها الإجمالية في الـ «بيتكوين» مقارنة باستثماراتها الأخرى بشكل مستمر.